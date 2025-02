Hier erfahren Sie, wann Fresenius die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 an die Aktionäre ausbezahlen wird.

Die Fresenius SE & Co. KGaA hat angekündigt, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,00 € je Aktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag muss jedoch noch von der Hauptversammlung genehmigt werden. Dabei handelt es sich jedoch um eine reine Formsache.

Hauptversammlung 2025 und Dividendenzahlung

Die ordentliche Hauptversammlung von Fresenius findet am 23. Mai 2025 im Congress Center Messe Frankfurt statt. Traditionell erfolgt die Auszahlung der Dividende am dritten Geschäftstag nach der Hauptversammlung, sofern der Beschluss wie erwartet gefasst wird. Das bedeutet, dass die Aktionäre die Dividende voraussichtlich um den 28. Mai 2025 auf ihrem Konto haben werden. Dividendenberechtigt ist, wer die Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen hat.

Dividendenpolitik von Fresenius

Nach einer einmaligen Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch die Inanspruchnahme von Energiekostenhilfen, kehrt Fresenius nun zur Ausschüttung zurück. Die neue Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttungsquote zwischen 30 und 40 % des Konzernergebnisses aus fortgeführten Aktivitäten (ohne Fresenius Medical Care) vor.