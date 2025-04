Kinder finden fünf tote Waschbären in einem Tümpel. Wie sind die Tiere dort hingekommen?

Fünf tote Waschbären haben Kinder beim Spielen in einem Tümpel im Main-Tauber-Kreis gefunden. Ein Unbekannter habe die Tiere an dem Gewässer bei Freudenberg entsorgt, teilte die Polizei mit.

Die Tiere lagen am Sonntag demnach teils in einer Hecke am Ufer, teils im Wasser. Laut Polizei wiesen sie keine Schussverletzungen oder Anzeichen auf eine Vergiftung auf. Eine Seuchengefahr habe nicht bestanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, sich zu melden.