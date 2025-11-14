Einsamkeit gilt inzwischen als ernstes Gesundheitsrisiko. Während Schweden mit bezahlter Freundschaftszeit experimentiert, sucht Baden-Württemberg neue Wege, um Menschen wieder näher zusammenzubringen.
Einsamkeit betrifft laut WHO rund jeden sechsten Menschen weltweit. Der Mangel an stabilen sozialen Kontakten ist längst nicht mehr nur ein emotionales Problem. Studien zeigen, dass Isolation körperlich krank machen kann: Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Depressionen oder Angststörungen steigt deutlich.