Frida Karlsson Eine Langläuferin in ihrer eigenen Welt
Zwei Gold- und eine Silbermedaille hat die schwedische Langläuferin schon gewonnen: Nun startet Frida Karlsson als Favoritin in die ultimative olympische Herausforderung.
Ganz am Ende der Winterspiele kommt es zu einer letzten, ultimativen Herausforderung. Erstmals in der olympischen Geschichte starten die Langläuferinnen am Sonntag (10 Uhr) in ein 50-Kilometer-Rennen. Früher lag die größte Distanz bei 30 Kilometern. „Es wird hart“, sagt Per Nilsson, „sehr hart!“