Klimastreik am Freitag mal anders – wie und wo in Stuttgart demonstriert wird

Die Klimaaktivistinnen- und Aktivisten von Fridays for Future haben für diesen Freitag erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Stuttgart kommen Menschen für den Klimaschutz zusammen – allerdings in anderer Form als zuvor. Ein Überblick.

Nina Scheffel 20.09.2024 - 10:28 Uhr

Im Rahmen des globalen Klimastreiks von Fridays for Future (FFF) am Freitag, 20. September, ruft auch die Stuttgarter Ortsgruppe zu einer Versammlung in der Stuttgarter Innenstadt auf – dieses Mal jedoch nicht zu einer Demonstration im klassischen Sinne. Was ist geplant?