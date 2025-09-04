Auf der Suche nach lukrativen Geldanlagen investiert ein Mann eine hohe Summe auf einer vermeintlichen Handelsplattform. Bald darauf stellt er fest, dass er hereingelegt wurde.
04.09.2025 - 16:41 Uhr
Ein Mann aus Friedrichshafen im Bodenseekreis ist um 1,2 Millionen Euro betrogen worden. Der 60-Jährige habe ab Mai auf einer vermeintlichen Handelsplattform in Kryptowährungen investieren wollen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dort registrierte er sich und sei in den folgenden Monaten über einen Messenger von Betrügern betreut, die sich als Broker ausgaben.