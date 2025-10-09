Die Einigung zwischen Israel und der Hamas ist ein Ergebnis des Drucks von Donald Trump, kommentiert USA-Korrespondent Thilo Kößler.
09.10.2025 - 16:44 Uhr
Zuhause gibt er den kompromisslosen Unruhestifter und Spalter. Im Nahen Osten will Donald Trump nun zum Dealmaker und Friedensstifter werden. Tatsächlich ist die Teileinigung zwischen Israel und der Hamas auf einen Waffenstillstand, auf den Austausch von Geiseln und Gefangenen und einen zumindest teilweisen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen der erste außenpolitische Erfolg Trumps.