Zur Nobelpreisverleihung hat sie es nicht rechtzeitig geschafft, und trotzdem wird die Venezolanerin María Corina Machado in Oslo frenetisch empfangen. Der größte Moment ist eine innige Umarmung.
11.12.2025 - 11:13 Uhr
Oslo - Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat nach ihrer Reise aus dem venezolanischen Versteck nach Oslo von einem emotionalen Wiedersehen mit ihren Kindern berichtet. "Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen und habe immer wieder an diesen ersten Augenblick gedacht, als ich meine Kinder gesehen habe", sagte die 58-Jährige den Tränen nahe auf einer Pressekonferenz mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre.