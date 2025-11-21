Im Ukraine-Krieg erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Ukraine: Es steht eine vorläufige Frist bis kommenden Donnerstag im Raum – und anscheinend auch eine Drohung.
21.11.2025 - 17:58 Uhr
US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den von den Vereinigten Staaten vorgelegten Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert. „Wenn alles gut läuft, neigt man dazu, die Fristen zu verlängern“, sagte Trump in einem Gespräch mit Fox News Radio zwar auf die Frage, ob die USA der Ukraine eine „lockere Frist“ gesetzt hätten, um dem Plan zuzustimmen. „Aber Donnerstag ist unserer Meinung nach ein geeigneter Zeitpunkt.“