Friedenspreisträger Karl Schlögel „Appeasement führt in den Krieg“
Nach der Dankesrede des Friedenspreisträgers Karl Schlögel müsste allen klar geworden sein, was in Europa die Stunde geschlagen hat – und was man von der Ukraine lernen kann.
Putin bombt, ein in selbsternanntem Gottesgnadentum schwelgender amerikanischer Präsident schwadroniert, und in Deutschland ist eine Partei im Aufwind, die mit dem Schlechtesten aus beiden Welten fraternisiert. Das ist die Lage, in die in der Frankfurter Paulskirche die Rede des diesjährigen Friedenspreisträgers Karl Schlögel klingt. Und wäre, was unter der schirmenden Kuppel dieser säkularen Kathedrale einer demokratischen Freiheitsbewegung geschieht, nicht dem unterworfen, was man kommunikationstheoretisch mittlerweile eine Blase nennt, müsste an diesem Sonntagmorgen noch den Letzten klar geworden ein, was sich gerade mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine vollzieht.