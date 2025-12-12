Kanzler Merz empfängt am Montag Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen über Wirtschaft und Friedensverhandlungen. Abends stoßen europäische Staatschefs sowie EU- und Nato-Spitzen hinzu.
Im Ringen um einen Friedensplan für die Ukraine wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und zahlreiche westliche Spitzenpolitiker in Berlin empfangen. Nach Wirtschaftsgesprächen will sich Merz mit Selenskyj zunächst austauschen, am Abend werden dann eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen, wie der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mitteilte.