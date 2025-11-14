Friedhöfe im Wandel Neues Leben auf alten Gräbern
Auf den Friedhöfen gibt es immer mehrungenutzte Flächen – bei steigenden Kosten für die Kommunen. Wie könnten diese Areale sinnvoll genutzt werden?
Opa, weil ich weiß, dass du es toll fändest, wenn dort, wo du begraben bist, auch Leben stattfindet. Weil es auch für mich ein tröstlicher Gedanke ist, später dort zu liegen, wo Menschen zusammenkommen, einen Teil ihres Lebens an einem Ort verbringen, der wieder ein selbstverständlicher Teil der Stadtgesellschaft ist, und sich dabei gleichzeitig an uns erinnern.“