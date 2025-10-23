Friedrich Merz hat erklärt, wen er als „Problem“ im Stadtbild sieht. Doch seine Aussage hinterlässt Schaden, kommentiert Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 23.10.2025 - 16:41 Uhr

Er hat es nicht so gemeint. Bundeskanzler Friedrich Merz hat nun erklärt, an wen er dachte, als er im Zusammenhang mit Migration von einem „Problem“ im Stadtbild sprach. Es sei ihm nur um Migranten ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht gegangen, die sich nicht an deutsche Gesetze hielten, erläuterte der Kanzler. Es waren somit nicht, wie es viele verstanden haben wollten, alle Migranten gemeint. Also alles halb so wild? Leider nicht. Denn die aufgeheizte Stadtbild-Debatte hat langfristige Schäden hinterlassen: Verletzungen auf der einen, Schadenfreude auf der anderen Seite.