Bundeskanzler Friedrich Merz zollt Israel Respekt für den Angriff auf den Iran – und sieht darin einen Dienst für die westlichen Verbündeten. Die Einzelheiten.

red/AFP 17.06.2025 - 17:14 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Israel Respekt für den Angriff auf den Iran gezollt und sieht darin einen Dienst für die westlichen Verbündeten. „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle“, sagte Merz am Dienstag am Rande des G7-Gipfels in Kanada in einem Interview mit dem ZDF. „Wir sind von diesem Regime auch betroffen.“