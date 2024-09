Friedrich Schorlemmer, eine der prominentesten Symbolfiguren der friedlichen Revolution in der DDR, ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Armin Käfer 10.09.2024 - 17:23 Uhr

Die Nacht vor dem wichtigsten Tag in seinem Leben hat Friedrich Schorlemmer auf einer Isomatte zugebracht. Da schrieb er, Schlafgast in der Wohnung seiner Tochter, an der Rede, die er am 4. November 1989 auf dem Ostberliner Alexanderplatz hielt. Für ihn war das der „Tag der Befreiung“ – nicht der Mauerfall fünf Tage später oder die deutsche Einheit, die ein Jahr später zu feiern war.