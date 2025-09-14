Im Friedrichsbau Varieté wird Nils Strassburg von Artisten umwirbelt – gemeinsam erzählen sie die Geschichte des „King of Rock’n’Roll“.
14.09.2025 - 10:34 Uhr
Elvis hatte einen Bruder, einen Zwilling, Jesse Garon war sein Name. Jesse kam tot zur Welt und Elvis Aaron Presley lebte. In der großen Elvis Show des Friedrichsbau Varietés ist Jesse ein Engel mit arg zerflatterten weißen Flügeln und einem schrägen Sinn für Humor, der seinen kleinen Bruder mitfühlend, ironisch, allwissend durch ein Leben begleitet, das auch nur 42 Jahre währen sollte.