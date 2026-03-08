Friedrichsbau Varieté Was für eine Odyssee: Vom Schiff in Dubai auf die Bühne nach Stuttgart
Im Varieté bangten um ihr neues Programm. Zauberer Luke Dimon hing wegen eines Engagements in Dubai fest, dabei sollte er eine tragende Rolle spielen.
Es war ein Dilemma. In Dubai kam Luke Dimon nicht weg. In Stuttgart warteten sie auf ihren Hauptdarsteller für die neue Show „A Kind of Magic“. Was tun? Warten? Oder die Show umbauen? Ohne ihn planen? Sie warteten, und wurden belohnt. Dimon ist da. Und wird am Montag erstmals im Friedrichsbau auf der Bühne stehen.