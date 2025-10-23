Beim Autozulieferer ZF am Bodensee kriselt es: Nach dem Abgang von CEO Holger Klein und dem Nutzfahrzeug-Chef im September steht nun ein Nachfolger für die Sparte fest.
23.10.2025 - 08:42 Uhr
Der tief in der Krise steckende Autozulieferer ZF hat den Umbau seines Vorstands abgeschlossen. Andreas Moser wurde zum 1. November 2025 zum Vorstandsmitglied für die Divisionen Nutzfahrzeugtechnik und Industrietechnik sowie die Region Indien berufen, wie das Unternehmen aus Friedrichshafen mitteilte. Das habe der Aufsichtsrat entschieden. Bisher war Moser Leiter der Industrietechnik-Sparte von ZF. Außerdem werde der Konzernvorstand von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert.