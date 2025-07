Große Zahl an Gelben Säcken brennt in Müllentsorgungsbetrieb

In einer Halle eines Entsorgungsbetriebs bricht ein Brand aus. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude kann die Feuerwehr verhindern.

red/dpa/lsw 24.07.2025 - 22:14 Uhr

In einem Müllentsorgungsbetrieb in Friedrichshafen ist eine größere Anzahl an Gelben Säcken in Brand geraten. Das Feuer in einer nach vorn offenen Lagerhalle im Bodenseekreis drohte auf eine kleinere angrenzende Lagerhalle überzugreifen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Dies habe jedoch verhindert werden können. Es gebe keine Verletzten.