Die ZF-Antriebssparte steht vor massiven Einschnitten: 7.600 Jobs fallen weg, doch betriebsbedingte Kündigungen sollen tabu bleiben.
28.11.2025 - 12:37 Uhr
Der Vertrag von ZF-Personalvorständin Lea Corzilius ist im zweiten Anlauf bis 2031 verlängert worden. Dies teilte das Stiftungsunternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Das Thema hatte bereits vor ein paar Wochen auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums des unter Druck stehenden Autozulieferers gestanden. Aber da kam es zu keiner Entscheidung. Zu Details und den Hintergründen hielt sich ein Sprecher des Unternehmens zurück.