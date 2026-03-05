Wer in den nächsten Wochen mit der Bahn an den Bodensee will, muss umplanen: Zwischen Friedrichshafen und Ravensburg fahren wegen Bauarbeiten bis Anfang Juni keine Züge.
05.03.2026 - 06:29 Uhr
Bahnreisende an den Bodensee müssen sich ab Freitagabend auf Umwege einstellen: Wegen Bauarbeiten wird die Südbahn zwischen Friedrichshafen und Ravensburg bis zum 8. Juni komplett für den Zugverkehr gesperrt. Für Pendler, Schüler und Ausflügler Richtung Bodensee bedeutet das: längere Fahrzeiten, häufiges Umsteigen und volle Busse statt Direktverbindungen.