Vogelgrippe-Fall am Bodensee - Infizierte Möwe

Die Vogelgrippe ist am Bodensee angekommen. Eine sterbende Möwe wurde nun positiv getestet.

red/dpa/lsw 16.01.2025 - 15:36 Uhr

Bei einer sterbenden Mantelmöwe am Bodensee ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Das Tier sei am 21. Dezember in Friedrichshafen entdeckt worden, teilte das Landratsamt Bodenseekreis mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe die Möwe daraufhin vorsorglich auf den H5N1-Erreger getestet. Eine erhöhte Vorsicht bei Geflügelhaltungen sei geboten.