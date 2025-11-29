Es war intensiv, es war packend und hoch spannend. Am Ende spielt Frisch Auf Göppingen vor 5000 Zuschauern in der EWS-Arena 26:26 gegen den Tabellennachbarn MT Melsungen.

Eine positive Botschaft hatte es schon vor diesem enorm intensiven, packenden und hoch spannenden Handball-Bundesligaspiel gegeben: Marcel Schiller (34) verlängerte seinen Vertrag bei Frisch Auf Göppingen bis 2028. Der Linksaußen, in seiner 13. Saison bei Frisch Auf, war beim 26:26 (14:16) gegen die MT Melsungen mit acht Toren (davon vier Siebenmetern) auch bester Werfer vor den beiden schwedischen Rückraumspielern Ludvig Hallbäck und Oskar Sunnefeldt (je 5). „Das war Leidenschaft pur auf dem Feld und auf den Rängen in einer fantastischen Atmosphäre. Am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung“, sagte Göppingens Trainer Ben Matschke.

Es hätten sogar zwei Zähler werden können. Beim 26:26 hatte Frisch Auf in den letzten vier Minuten dreimal die Chance, den Siegtreffer zu erzielen, letztmals als Linkshänder Erik Persson acht Sekunden vor Schluss übers Tor warf. Allerdings hatten die Göppinger vor den 5000 Zuschauern in der EWS-Arena nach einer 11:9-Führung durch einen 0:6-Lauf 11:15 hinten gelegen, und auch beim 19:22 (45.) sah es in diesem mitreißenden Duell der beiden Tabellennachbarn eher nach einem Sieg der MT aus.

Marcel Schiller warf acht Tore und verlängert bis 2028. Foto: Pressefoto Baumann

Die Nordhessen hatten in Rechtsaußen Timo Kastening (5), Mo Darmoul, Nikolaj Enderleit, David Mandic (je 4) ihre besten Werfer. „Das war ein Abnutzungskampf, der richtig Spaß gemacht hat“, sagte Kastening, der das Unentschieden ebenfalls als das gerechte Ergebnis ansah.

Frisch Auf steht nun punktgleich mit Melsungen (beide 15:13 Punkte) auf einem guten achten Platz. Was in dieser bisher erfreulichen Saison noch fehlt, ist ein Sieg gegen einen Großen der Liga. „Wir reden über Kleinigkeiten. Heute waren wir sehr nah dran, es zu schaffen. Der Glaube ist da“, sagte Matschke. Die nächste Chance bietet sich am 7. Dezember (18 Uhr) – allerdings ist die Partie beim Spitzrenreiter SC Magdeburg (25:1 Punkte) die höchste Hürde, die die Liga bereithält.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Buchele (1 Parade), Saeveras (9/2 Paraden); Neudeck, ten Velde, Klöve 3 Tore, Goßner, Hallbäck 5, Brodbeck, Persson 3, Schiller 8/4, Jurmala, Sunnefeldt 5, Gislason 1, Newel 1, Hanne, Schmidt.

MT Melsungen: Palasics (7/1 Paraden), Bartucz (4 Paraden); Marchan, Enderleit 4 Tore, Mandic 4, Kristopans 2, Ignatow, Drosten 2/1, Stefansson, Kulesh 2, Arnarsson 3, Schefvert, Eickhoff, Darmoul 4, Kastening 5, Ntanzi.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26.

Termine

SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr), FAG – TBV Lemgo Lippe (10. Dezember, 19 Uhr), ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)