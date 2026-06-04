Frisch Auf gegen TVB: Drei Rote Karten und ein Lucky Punch – ausgerechnet von Linus Schmid

Es waren noch 90 Sekunden zu spielen, als Misha Kaufmann in der Auszeit deutliche Worte an die Adresse von Linus Schmid richtete: „Du bist kein Statist. Geh aufs Tor!“ Der Rückraumspieler vom TVB Stuttgart beherzigte die Aufforderung seines Trainers aber so was von und übernahm prompt die Rolle des Hauptdarstellers: Mit zwei Toren drehte er den 31:32-Rückstand in ein 33:32 (16:14) im hoch emotionalen Derby-Thriller bei Frisch Auf Göppingen. Sein Siegtreffer fiel in allerletzter Sekunde. „Der Junge hat sehr viel Moral gezeigt, dass er sich die Würfe nimmt. Wie er sie dann verwandelt hat, zeigt seine hohe Qualität“, lobte Kaufmann den 19-Jährigen, der hinterher mit einem Schmunzeln sagte: „Wenn ich nicht mit vollem Mut rangegangen wäre, hätte ich mir etwas anhören müssen.“