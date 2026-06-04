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  6. Drei Rote Karten und ein Lucky Punch – ausgerechnet von Linus Schmid

Frisch Auf gegen TVB Drei Rote Karten und ein Lucky Punch – ausgerechnet von Linus Schmid

Frisch Auf gegen TVB: Drei Rote Karten und ein Lucky Punch – ausgerechnet von Linus Schmid
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Ab geht’s zum Jubeln in die TVB-Fankurve: Jakob Nigg (li.) und Siegtorschütze Linus Schmid. Foto: Pressefoto Baumann

Der TVB Stuttgart schockt Frisch Auf im hitzigen Derby-Thriller mit dem 33:32-Siegtor in letzter Sekunde. Ausgerechnet Matchwinner Linus Schmid hat besonderen Bezug zu Göppingen.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Es waren noch 90 Sekunden zu spielen, als Misha Kaufmann in der Auszeit deutliche Worte an die Adresse von Linus Schmid richtete: „Du bist kein Statist. Geh aufs Tor!“ Der Rückraumspieler vom TVB Stuttgart beherzigte die Aufforderung seines Trainers aber so was von und übernahm prompt die Rolle des Hauptdarstellers: Mit zwei Toren drehte er den 31:32-Rückstand in ein 33:32 (16:14) im hoch emotionalen Derby-Thriller bei Frisch Auf Göppingen. Sein Siegtreffer fiel in allerletzter Sekunde. „Der Junge hat sehr viel Moral gezeigt, dass er sich die Würfe nimmt. Wie er sie dann verwandelt hat, zeigt seine hohe Qualität“, lobte Kaufmann den 19-Jährigen, der hinterher mit einem Schmunzeln sagte: „Wenn ich nicht mit vollem Mut rangegangen wäre, hätte ich mir etwas anhören müssen.“

 

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Es war ein extrem umkämpftes, von beiden Seiten mit enormer Leidenschaft geführtes Handballspiel. Hitziger als im mit 5600 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel EWS-Arena hätte es kaum zugehen können. Das zeigten auch die drei Roten Karten für den TVB: Samuel Röthlisberger (50.), Max Häfner (53./beide nach der dritten Zeitstrafe) und Lenny Rubin (57.) mussten vorzeitig vom Feld. „Wir haben nie die Ruhe verloren. Egal wie viele Rückschläge wir einstecken müssen, es kommt der nächste und springt in die Bresche, das zeichnet dieses Team aus“, sagte Kaufmann voller Stolz.

Die allerletzte Chance hatte seine Mannschaft genutzt, um nicht nach 17 Auswärtsspielen ohne einen einzigen Sieg in einer fremden Halle aus der Saison zu gehen.

Dafür benötigte der TVB auch einen Torwart, der zwar wie alle an diesem Mittwoch eingesetzten Keeper auf beiden Seiten, lange Zeit wenig hielt, in der Crunch Time aber voll da war: Mateusz Kornecki entschärfte beim 31:31 einen Siebenmeter von Marcel Schiller, unmittelbar danach rettete er mit einer Glanzparade gegen den frei durchgebrochenen Elias Newel und beim 32:32 15 Sekunden vor Schluss stand der Pole bei einem Wurf von Erik Persson in der richtigen Ecke.

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Dadurch war der Lucky Punch von Schmid überhaupt erst möglich. Ausgerechnet der aus Köngen stammende Schmid, sagten sie sich in Göppingen – denn die Firma seines Vaters nahe der EWS-Arena hat vier Dauerkarten bei Frisch Auf.

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