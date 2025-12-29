 
  6. Als Nachfolger von David Schmidt: U-21-Weltmeister Max Beneke fest an der Angel

Frisch Auf Göppingen Als Nachfolger von David Schmidt: U-21-Weltmeister Max Beneke fest an der Angel

1
Max Beneke ist derzeit vom deutschen Meister Füchse Berlin an den ThSV Eisenach ausgeliehen. Foto: IMAGO/Christian Heilwagen

Frisch Auf Göppingen behält seinen Kurs bei, auf junge Spieler zu setzen: Als Nachfolger von David Schmidt (32) kommt nach Informationen unserer Redaktion im Sommer Max Beneke (22).

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Frisch Auf Göppingen unter Teammanager Ben Matschke verstärkt auf junge Spieler mit Perspektive setzt. Da passt dieses Wechselspiel im Kader des Handball-Bundesligisten für die kommende Saison perfekt ins Konzept. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler David Schmidt bekommt bei den Grün-Weißen keinen neuen Vertrag, sein Nachfolger auf der Position im rechten Rückraum ist zehn Jahre jünger und heißt nach Informationen unserer Redaktion Max Beneke. Schmidt zieht es im Sommer zum griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus. Der Abgang ist bisher genauso wenig offiziell bestätigt wie der Zugang von Beneke.

 

Handball-Bundesliga TVB Stuttgart: Guter Handball, magere Bilanz – was sich beim TVB nach der EM-Pause ändern muss

Handball-Bundesliga TVB Stuttgart Guter Handball, magere Bilanz – was sich beim TVB nach der EM-Pause ändern muss

Mit zuletzt vier Niederlagen in Serie geht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart auf Platz 14 in die EM-Pause. Was war gut? Was war schlecht? Eine Zwischenbilanz mit Ausblick.

Der 22-Jährige ist derzeit noch vom amtierenden deutschen Meister Füchse Berlin an Ligarivale ThSV Eisenach ausgeliehen. Zuletzt laborierte der Linkshänder an einem Innenbandanriss am Ellbogen.

Beneke gewann 2023 mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft den WM-Titel. Einige seiner damaligen Mitspieler sind inzwischen zu A-Nationalspielern aufgestiegen: David Späth, Justus Fischer, Renars Uscins, Mathis Häseler oder auch Matthes Langhoff, Nils Lichtlein und Tim Freihöfer, die wie Beneke aus dem Füchse-Nachwuchs stammen.

Max Beneke mit der Goldmedaille von der U-21-WM 2023. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Auch Beneke hat bereits drei A-Länderspiele auf dem Konto, feierte sein Debüt im April 2023, steht aber nicht im 35er-Kader für die EM im kommenden Januar. In Göppingen wird er auf einen weiteren U-21-Weltmeister von 2023 treffen: Spielmacher Ole Pregler steht nach seinem Wechsel vom Bundesliga-Sechsten VfL Gummersbach ab 1. Januar bei FAG unter Vertrag.

Frisch-Auf-Geschäftsführer Hofele: „Ich sehe den Bundesligahandball in Göppingen eher als gefährdet an“

Frisch-Auf-Geschäftsführer Hofele „Ich sehe den Bundesligahandball in Göppingen eher als gefährdet an“

Gerd Hofele sagt, warum das Jugendkonzept für Frisch Auf Göppingen alternativlos ist und es gefährlich ist, dass die Schere gegenüber den Großstadtclubs immer weiter auseinander geht.

Beneke wird im Team von Ben Matschke gemeinsam mit Erik Persson (27) das Duo im rechten Rückraum bilden. Der gebürtige Greifswalder gilt als wurfgewaltiger Shooter und inzwischen auch als guter Abwehrspieler. In seiner Zeit bei Füchse-Kooperationspartner 1. VfL Potsdam holte er – ausgestattet mit Zweifachspielrecht – in der Aufstiegssaison 2023/24 mit 291 Treffern die Torjägerkrone in der zweiten Liga. 2024 unterschrieb der Student für Sport und Geschichte auf Lehramt einen Dreijahresvertrag bei den Füchsen. Um mehr Spielanteile als im Starensemble um Linkshänder Mathias Gidsel zu bekommen, wurde die einjährige Leihe mit dem ThSV Eisenach vereinbart.

Nun geht ab Sommer die Reise bei Frisch Auf Göppingen weiter.

Saison 2025/26

Ergebnisse
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29.

Termine
FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr), MT Melsungen – FAG (13. Februar, 19 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr). (jüf)

Weitere Artikel zu FRISCH AUF! Göppingen Handball-Bundesliga Exklusiv
 
 