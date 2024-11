Sie ballten die Fäuste, sie hüpften im Kreis: Der Jubel bei den Bundesligahandballern von Frisch Auf Göppingen war groß. Denn es war eine richtungsweisende Partie gegen das noch punktlose Schlusslicht 1. VfL Potsdam, die die Grün-Weißen verdient mit 30:25 (13:12) für sich entschieden. „Ich habe meiner Mannschaft zu einem richtig guten Handballspiel gratuliert. Wir haben eine Halbzeit ohne technischen Fehler gespielt, am Ende waren es vier, und wir haben über 60 Minuten eine herausragende Abwehr gespielt“, sagte Trainer Ben Matschke.

Vor 5000 Zuschauern in der EWS-Arena war eine Phase ab der 40. Minute ganz entscheidend: Frisch Auf konnte sich von 18:16 auf 21:16 absetzen. Alle drei Treffer erzielte Marcel Schiller. Der 33-jährige Linksaußen traf dabei zweimal aus extrem anspruchsvollen Winkeln. Am Ende war Schiller mit sieben Treffern (davon drei Siebenmetern) bester Göppinger Werfer vor Ludvig Hallbäck (5), Victor Klöve und David Schmidt (je 4).

Für Potsdam traf der Österreicher Nicolas Paulnsteiner (5) am besten. Näher als auf drei Tore kam der Aufsteiger in der Schlussviertelstunde nicht mehr heran. Am Ende stand ein Sieg mit fünf Treffern Unterschied, der jedoch ein sehr hartes Stück Arbeit darstellte. „Wir hatten nur drei Torwartparaden – und dennoch so zu gewinnen, das ist außergewöhnlich“, sagte Matschke. Und die Potsdamer? Die blutjunge Truppe gab alles, steht mit nun 0:16 Punkten aber weiter auf dem letzten Platz. „Wir waren mal wieder nah dran, aber am Ende fehlten eben wieder mal Kleinigkeiten“, klagte VfL-Coach Emir Kurtagic.

Weiter geht es für Frisch Auf nach der Länderspielpause am 17. November (16.30 Uhr) beim SC DHfK Leipzig, ehe am 23. November (20.30 Uhr) die Rhein-Neckar Löwen in die EWS-Arena kommen.

Aufstellungen

FAG Ivanisevic (1.-19., 31.-60.), Buchele (19.-30.); Neudeck, ten Velde (ne.), Klöve 4, Flodman, Hallbäck 5, Persson 3, Schiller 7/3, Jurmala, Sunnefeldt 3, Lastro 3, Gislason 1, Newel (ne.), Schmidt 4.

VfL Höler (1.-26., 54.-60.), Tomovski (26.-54.); Hansson, Simic 3, Paulnsteiner 5, Schramm, Günther 3/3, Klein 2, Akakpo 3, Geweiler, Orlov 2, Gorpishin, Fuhrmann 3, Kix 4, Schley, Kraus.

Termine

Pflichtspiele

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf 37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 24:24, Frisch Auf – SG BBM Bietigheim 30:25, ThSV Eisenach – Frisch Auf 35:25, Frisch Auf – 1. VfL Potsdam 30:25, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf (17. November, 16.30 Uhr), Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (23. November, 20.30 Uhr), HC Erlangen – Frisch Auf (29. November, 19 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (5. Dezember, 19 Uhr), Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe (8. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSG Wetzlar (15. Dezember, 15 Uhr), Füchse Berlin – Frisch Auf (22. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – MT Melsungen (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)