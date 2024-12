Frisch Auf Göppingen bezwingt die HSG Wetzlar nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 27:24. Im Rückraum macht Oskar Sunnefeldt sein bestes Spiel im Frisch-Auf-Dress.

Jürgen Frey 15.12.2024 - 17:11 Uhr

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat nach dem 29:22 gegen den TBV Lemgo Lippe den zweiten Heimsieg in Folge eingefahren: Auch gegen die HSG Wetzlar setzte sich die Mannschaft von Trainer Ben Matschke mit 27:24 (12:12) durch. „Wir wollten die Punkte mehr als der Gegner, in der zweiten Halbzeit spielten wir mit enorm viel Energie“, freute sich Frisch-Auf-Kapitän Ymir Gislason. „In jedem Spiel, in dem wir zu Hause Druck hatten, haben wir geliefert“, ergänzte der zufriedene Sportliche Leiter Christian Schöne.