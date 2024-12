Frisch Auf Göppingen hat eine starke Antwort auf die Derby-Pleite beim TVB Stuttgart gezeigt: Der Handball-Bundesligist schlug vor 4500 begeisterten Zuschauern in der EWS-Arena den TBV Lemgo Lippe mit 29:22 (14:7). Beste Frisch-Auf-Werfer waren Ludvig Hallbäck , Erik Persson (je 5), Andreas Flodmann (4) und Marcel Schiller (4/3). „Wir sind megaglücklich, entscheidend war unsere aggressive Abwehr, jeder war bereit, dem anderen zu helfen“, freute sich Frisch-Auf-Kapitän Ymir Gislason über den kampfstarken Auftritt. „Unser Team hat endlich einmal gezeigt, dass es auch eine starke Schlussphase spielen können“, ergänzte der Sportliche Leiter Christian Schöne.

Wie in Stuttgart (0:7-Lauf) verschlief Göppingen auch diesmal den Start in die zweite Halbzeit komplett. Mit einem 2:9-Lauf stand es nach 45 Minuten 16:16. Doch die Grün-Weißen behielten in diesem Schlüsselspiel die Nerven und fanden wieder in die Spur, vorne übernahmen vor allem Hallbäck und Persson die Verantwortung.

Als der starke Frisch-Auf-Torwart Tibor Ivanisevic ins leere Tor zum 26:20 (55.) traf , war die Partie entschieden. „Beim 16:16 wären viele Teams kaputt gegangen in unseren Situation, aber wir waren wieder bereit zu fliegen. Wir haben gezeigt, zu was wir im Stande sind“, sagte Trainer Ben Matschke, dem die die Kritik im Vorfeld vor allem in den sozialen Medien an seinem jungen Team viel zu extrem war: „Es ist viel auf uns eingeprasselt. Aber bitte richtet die Kritik gegen mich und nicht an die Mannschaft.“ Sein TBV- Kollege Flo Kehrmann war bedient über die Leistung in der ersten Halbzeit: „Unsere Phase vor der Pause war die schlechteste in den vergangenen drei Jahren. Die Aufholjagd hat dann zu viele Körner gekostet.“

Für Frisch Auf geht es mit einem Heimspiel weiter: Am kommenden Sonntag (15 Uhr) kommt die HSG Wetzar in die EWS-Arena. Ob dann Rückraumspieler Oskar Neudeck spielen kann, ist offen. Er verletzte sich gegen Lemgo an der Fußsohle und konnte nach zehn Minuten nicht mehr eingesetzt werden. Nach Josip Sarac und Viktor Klöve der dritte Rückraumlinke der ausfällt.

Aufstellungen

FAG Ivanisevic 1 (1.-60. Minute), Buchele (bei zwei 7m): Neudeck, ten Velde 2, Flodman 4, Goßner, Hallbäck 5, Persson 5, Schiller 4/3, Jurmala 2, Sunnefeldt 3, Gislason, Newel, Schmidt 3.

TBV Kastelic (1.-53.), Möstl (53.-60.); Theilinger, Zehnder 6/5, Brosch, Simak 6, Carstensen, Suton 3, Versteijnen 1, Wagner 4, Houtepen, Faust, Puls 2, Geoslers, Petrovsky.

Ergebnisse und Termine

Bisherige Spiele

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf 37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 24:24, Frisch Auf – SG BBM Bietigheim 30:25, ThSV Eisenach – Frisch Auf 35:25, Frisch Auf – 1. VfL Potsdam 30:25, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 27:25, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 30:36, HC Erlangen – Frisch Auf 28:24, TVB Stuttgart – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe 29:22.

Kommende Spiele

Frisch Auf – HSG Wetzlar (15. Dezember, 15 Uhr), Füchse Berlin – Frisch Auf (22. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – MT Melsungen (27. Dezember, 19 Uhr), MT Melsungen Frisch Auf (8. Februar 2025, 19 Uhr), Frisch Auf – ThSV Eisenach (17. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr). (jüf)