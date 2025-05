Der 20-jährige Elias Newel ist bei Frisch Auf Göppingen auf der Spielmacherposition derzeit gesetzt, zudem kämpft er mit dem HC Oppenweiler/Backnang um den Zweitliga-Aufstieg, und im U-21-Nationalteam ist er auch ein gefragter Mann, muss für das Vierländerturnier aber absagen.

Jürgen Frey 06.05.2025 - 09:45 Uhr

Die Spannung im Abstiegskrimi zwischen Frisch Auf Göppingen und dem HC Erlangen hatte ihren absoluten Höhepunkt erreicht. 20 Sekunden waren beim Stand von 24:23 noch zu spielen, da fasste sich Elias Newel ein Herz, tankte sich mit seiner Antrittsschnelligkeit durch die Abwehr, zog ab und entschied diese dramatische Handball-Bundesligapartie mit seinem dritten Tor zum 25:23, das Erlanger Anschlusstor in letzter Sekunden hatte nur noch statistische Bedeutung. „Ein extra Kompliment an meinen 20-Jährigen, er hat ganz viel Ruhe und Gelassenheit in stressigen Situationen gezeigt“, lobte Trainer Ben Matschke.