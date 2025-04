Die Fantastischen Vier Die Fantas spielen beim Football-Endspiel – mit Stuttgart Surge?

Kein Football-Endspiel ohne starke Halbzeit-Show. So soll es auch am 7. September in der Stuttgarter MHP-Arena sein. Die Fantastischen Vier geben ein Mini-Heimspiel beim ELF-Endspiel. Stuttgart Surge will ebenfalls dabei sein.