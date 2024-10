Schwerer Schlag für Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen vor dem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Josip Sarac, Schlüsselspieler in Angriff und Abwehr, fällt mehrere Wochen aus.

Jürgen Frey 08.10.2024 - 14:11 Uhr

Für Trainer Ben Matschke hat dieser Spieler etwas ganz Spezielles: „Josip Sarac ist kreativ, er ist ein Instinkthandballer, in Abwehr und Angriff gleichermaßen wertvoll für uns.“ Diese wichtige Säule bricht dem Bundesligisten Frisch Auf Göppingen nun in den nächsten Wochen weg. Schon beim DHB-Pokalspiel bei den Füchsen Berlin (36:37) am 2. Oktober verletzte sich der kroatische Nationalspieler am linken Knie.