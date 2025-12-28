Frisch Auf Göppingen: Linkshänder David Schmidt mit neuem Verein einig

 
  Linkshänder David Schmidt mit neuem Verein einig

1
David Schmidt wirft aus dem Rückraum im Dress von Frisch Auf Göppingen – aber nur noch bis zum Saisonende. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Rückraumspieler David Schmidt wird Frisch Auf Göppingen am Saisonende nach drei Jahren verlassen. Den 32-Jährigen zieht es nach Informationen unserer Redaktion ins Ausland.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

David Schmidt ist in Karlsruhe geboren, spielte in seiner Handballkarriere bis auf einen zweijährigen Abstecher beim Bergischen HC immer im Süden Deutschlands. Nun zieht es den abwehrstarken Rückraumspieler von Bundesligist Frisch Auf Göppingen ins Ausland. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag wird definitiv nicht verlängert.

 

Sliskvovic spielt schon in Piräus

Nach Informationen unserer Redaktion ist sich der 32-Jährige mit dem griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus über ein Engagement vom kommenden Sommer an einig. In der Hafenstadt von Athen trifft der Linkshänder voraussichtlich auf den kroatischen Rückraumspieler Ivan Sliskovic (34), der seit 2023 bei Piräus unter Vertrag steht. Von 2018 bis 2020 spielte Sliskovic für Frisch Auf Göppingen, in der Saison 2022/23 war er für den TVB Stuttgart am Ball.

Frisch Auf baut in der neuen Saison im rechten Rückraum auf den Schweden Erik Persson (27) als bewährte Kraft. Für Schmidt, einen der Topverdiener im Göppinger Kader, soll ein jüngerer und auch günstigerer Linkshänder von einem Ligarivalen verpflichtet werden.

Saison 2025/26

Ergebnisse
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29.

Termine
FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr), MT Melsungen – FAG (13. Februar, 19 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg ( Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr). (jüf)

