Frisch Auf Göppingen: Mit positiven Impulsen in die neue Saison

Es ging bei der Saisoneröffnung auf Schloß Filseck am Donnerstagabend auf 22 Uhr zu, als Geschäftsführer Gerd Hofele auf der Bühne verkündete, was unsere Redaktion bereits vermeldet hatte: Der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Ben Matschke wird vorzeitig verlängert. Aus der neue Laufzeit machte Frisch Auf Göppingen ein Geheimnis. Doch die Vereinbarung des Handball-Bundesligisten und seinem Trainer und Sportlichen Leiter in Personalunion besteht nun bis mindestens 2028.

„Die Identifikation von Ben zu unserem Verein ist außergewöhnlich hoch“, sagte Hofele und führte als Beispiel für die Verbundenheit dessen Farbbekenntnis in der Kabine an: „In dieser Woche hat Ben mit seinem Assistenten Stefan Klaus die Kabine grün-weiß gestrichen.“

Start am 31. August bei GWD

Nähe, Emotionalität, das Anbieten von Gänsehaut-Atmosphäre – solche Begriffe fallen vor dem Bundesligastart am 31. August (16.30 Uhr) beim Aufsteiger GWD Minden auffallend oft beim Vorjahres-Zwölften. Was dem elffachen deutschen Meister (letzter Titel 1972) und sechsfachen Europapokalsieger (1960, 1962, 2011, 2012, 2016, 2017) bei seinem Spagat zwischen Tradition und Moderne ebenfalls besonders wichtig ist: Das Bauen auf den eigenen Nachwuchs. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass ein Drittel unseres Kaders mit Spielern aus unserem Nachwuchscenter bestückt ist“, betont Matschke.

Einer davon ist Elias Newel. Mit dem U-21-Nationalspieler wurde der Vertrag nun sogar bis 2029 verlängert. Weitaus schwieriger wird es, den 2026 auslaufenden Kontrakt von Newels schwedischen Spielmacherkollegen Ludvig Hallbäck zu verlängern. Dem 24-Jährigen liegen Angebote von Bundesliga-Torvereinen vor. Mit dem isländischen Kreisläufer Ymir Gislason (Kapitän des Teams) und dem dänischen Rückraumspieler Victor Klöve geht die Zusammenarbeit dagegen bis 2028 weiter. In der Abwehr ist damit Kontinuiät gewährleistet: Beide bilden in Matschkes System den Innenblock.

Auswärtsschwäche ablegen

Ben der Baumeister. Auf dem 43-Jährigen ruhen die größten Hoffnungen wieder Schritte nach vorne zu machen. Auf ein konkretes Saisonziel will er sich nicht festlegen. Mehr Punkte sollen es sein als in vergangenen Runde (24:44), vor allem mehr Zähler auswärts (5:29). Welche Platzierung dann herausspringt, sei nur schwer zu prognostizieren.

Nur zwei externe Neue

Mit der Vorbereitung zeigte sich Matschke weitgehend zufrieden. Er fordert aber noch mehr Fokussierung. In den Testspielen wurde es nicht nur einmal nach einer klaren Führung noch einmal sehr eng. Vorteil für Frisch Auf: Mit dem norwegischen Nationalkeeper Kristian Saeveras (SC DHfK Leipzig) und Rückraumspieler Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf) müssen nur zwei externe Neuzugänge integriert werden. „Wir wollen sofort da sein“, sagt Matschke, der sein Trainerteam um einen alten Bekannten erweitert hat: Frank Müller wird Frisch Auf im Bereich Scouting und Tracking unterstützen. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Eulen Ludwigshaufen.

Zwei ehemalige Spieler verstärken die Göppinger künftig im Team hinter dem Team. Der langjährige Kapitän Manuel Späth (2006 bis 2017 bei Frisch Auf) konnte als Markenbotschafter gewonnen werden. Der 39-Jährige nimmt repräsentative Aufgaben wahr in den Bereichen PR, Marketing und Sponsoring, er soll auch als Bindeglied zu den Fans fungieren. Nicht auszuschließen, dass sich aus dem Engagement mittelfristig eine hauptamtliche Funktion im Club, möglicherweise im Bereich der Geschäftsführung, entwickelt.

Sportkompetenz im Aufsichtsrat

Wie Späth war auch Matthias Dudium (55) viele Jahre Kapitän der Grün-Weißen. Von 1993 bis zum Bundesliga-Aufstieg 2001 trug er den Frisch-Auf-Dress. Der ehemalige Rechtsaußen rückt nun in den Aufsichtsrat , verkörpert dort die seit längerem von vielen geforderte sportfachliche Kompetenz und wird den Bundesligisten sportstrategisch unterstützen. „Ich fühle mich extrem verbunden und möchte helfen, mit Frisch Auf den nächsten Schritt zu machen. Aus meiner Sicht sind wir sportlich super aufgestellt“, sagte Dudium.

Players’ Night in der EWS-Arena

Die neuen Impulse in vielen Bereichen gilt es nun, auf dem Spielfeld umzusetzen. Beginnend mit dem Anwurf am 31. August bei GWD Minden. Davor steigt an diesem Samstag in der EWS-Arena noch die Players’ Night. Nach einem bunten Rahmenprogramm schon ab 16 Uhr steigt um 20 Uhr die sportliche Generalprobe gegen den tschechischen Vizemeister SSK Talent Pilsen.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 15 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)