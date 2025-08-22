Frisch Auf Göppingen Mit positiven Impulsen in die neue Saison
Verlängerung mit Trainer und Spielern, frischer Wind im Team hinter dem Team – Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen geht mit einer gewissen Aufbruchstimmung in die neue Saison.
Es ging bei der Saisoneröffnung auf Schloß Filseck am Donnerstagabend auf 22 Uhr zu, als Geschäftsführer Gerd Hofele auf der Bühne verkündete, was unsere Redaktion bereits vermeldet hatte: Der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Ben Matschke wird vorzeitig verlängert. Aus der neue Laufzeit machte Frisch Auf Göppingen ein Geheimnis. Doch die Vereinbarung des Handball-Bundesligisten und seinem Trainer und Sportlichen Leiter in Personalunion besteht nun bis mindestens 2028.