Frisch Auf Göppingen überrascht im Testspielknüller gegen Paris Saint-Germain und trotzt vor 5015 Zuschauern in Neu-Ulm dem französischen Serienmeister ein 30:30 ab.

Jürgen Frey 05.08.2025 - 21:14 Uhr

Dieser Auftritt machte Lust auf mehr: Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat dreieinhalb Wochen vor dem Ligastart gegen den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain ein 30:30 (17:15) geholt. Frisch Auf lag in einem intensiven und temporeichen Testspiel sogar mit 27:24 und 30:28 vorne, doch im Schlussspurt rettete Paris noch das Unentschieden. „Das war ein richtig ordentliches Spiel in eine fantastischen Atmosphäre, wir haben richtig gut verteidigt, in den letzten zehn Minuten hatten wir etwas Probleme mit dem Tempospiel“, sagte Frisch-Auf-Coach Ben Matschke.