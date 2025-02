Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen besiegt dank einer bärenstarken Abwehr den ThSV Eisenach vor 4600 Zuschauern in der EWS-Arena mit 31:27. Bereits am Sonntag kommt der SC Magdeburg.

Ben Matschke ballte erst die Fäuste, dann reckte er die Daumen nach oben und verschwand unter dem Jubel der begeisterten Fans erleichtert in der Kabine: Der Trainer von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen feierte mit seinem Team mit dem 31:27 (13:11) gegen den ThSV Eisenach einen ganz wichtigen Heimsieg, der etwas Luft auf die Abstiegsplätze verschafft. „Ich bin froh und glücklich über die zwei Punkte und die Art und Weise wie wir sie geholt haben. Wir waren bereit für dieses Spiel“, sagte Matschke.

Der Schlüssel zum Sieg vor den 4600 Zuschauern in der EWS-Arena war die Abwehr. Schlau, griffig, aggressiv und voller Emotionen stemmten sich die Grün-Weißen der Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann entgegen. Das gelang – von einer Ausnahme abgesehen: Eisenachs Nationalspieler Marko Grgic (11/2 Tore) war kaum zu bremsen. Die meisten Tore für das Frisch-Auf-Team, das sich vor der Pause zu viele unvorbereitete Würfe aus dem Rückraum nahm, warfen Ludvig Hallbäck (7), Oskar Sunnefeldt und Ymir Gislason (je 4). Wichtiger Aktivposten war auch Torwart Tibor Ivanisevic. Zudem zeigte sich Marcel Schiller in der Schlussphase mit drei verwandelten Siebenmetern nervenstark. Die Vertragsverlängerung mit dem Linksaußen ist unterdessen immer noch nicht in trockenen Tüchern.

Lesen Sie auch

„Wir waren kampfstärker als Eisenach. Dieser Sieg ist enorm wichtig für unser Selbstvertrauen und die Moral“, sagte Göppingens Rückraumspieler David Schmidt. ThSV-Coach Kaufmann zeigte sich nach den 60 Minuten als fairer Verlierer: „Das war ein Willenssieg von Frisch Auf. Man hat gesehen, dass ihnen das Messer am Hals stand. Wir dagegen hatten nicht die nötige Spannung.“ Der Nachfolger des künftigen Trainers des TVB Stuttgart wird noch in dieser Woche bekannt gegeben: Vieles spricht für Sebastian Hinze (Rhein-Neckar Löwen).

Schon am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für Frisch Auf weiter: Es kommt der deutsche Meister SC Magdeburg in die EWS-Arena.

Torschützen

Frisch Auf Hallbäck 7, Gislason 4, Sunnefeldt 4, Schiller 3/3, D. Schmidt 3, Jurmala Aström 2, Persson 2, Sarac 2, ten Velde 2, Flodman 1, Ivanisevic 1.

ThSV Grgic 11/2, Attenhofer 5, Snajder 3, Walz 3, Capric 2, Ende 1, S. Mengon 1, Vistorop 1.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (23. März (16.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (19. April/Karsamstag, 19 Uhr), HSV Hamburg – Frisch Auf (27. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr). (jüf)