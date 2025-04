Die Horrorserie in fremden Hallen ist Geschichte. Nach 25 sieglosen Auswärtsspielen gewinnt Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen mit 36:30 bei der TSV Hannover-Burgdorf, verliert aber Spielmacher Ludvig Hallbäck, dem das Saisonaus droht.

Jürgen Frey 06.04.2025 - 19:15 Uhr

Wenn ein elfmal in Folge siegreicher Gastgeber mit einem Heimerfolg die Tabellenführung übernehmen kann und eigentlich keiner mit einem Auswärtssieg rechnet – ausgerechnet in dieser Konstellation hat Frisch Auf Göppingen zugeschlagen. Mit 36:30 (18:15) gewann der Handball-Bundesligist bei der TSV Hannover-Burgdorf und beendete damit seine Horrorserie in fremden Hallen.