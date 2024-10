So geht Trainer Ben Matschke mit der Pleite in Eisenach um

Das 25:35 in Eisenach war der erste große Rückschlag in dieser Handball-Bundesligasaison für Frisch Auf Göppingen. Wie geht Trainer Ben Matschke nun mit seinem Team in das so wichtige Spiel gegen den 1. VfL Potsdam?

Jürgen Frey 29.10.2024 - 12:14 Uhr

Ben Matschke ist für seine offene, ehrliche und kommunikative Art bekannt. Auch nach der 25:35(11:15)-Pleite von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen am Montagabend beim ThSV Eisenach verschlug es dem Trainer nicht die Sprache. Er ging nach der Pressekonferenz zu den rund 30 mitgereisten Fans, tauschte sich gut eine Viertelstunde mit ihnen aus und brachte aus dem Mannschaftsbus auch noch etwas zu trinken mit. „Ich habe das auch bei meinen früheren Vereinen so gehandhabt. Der Dialog ist mir wichtig, ich sehe dies auch als Zeichen der Wertschätzung“, sagte Matschke am Dienstag.