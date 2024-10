Wenn ein Club mit 1:9 Punkten dasteht, die Stimmung im Team trotzdem gut ist und die Fans mit den Leistungen nicht unzufrieden sind, dann muss das Gründe haben. Im Fall von Frisch Auf Göppingen liegt das am hammerharten Auftaktprogramm. Doch das kann trügerisch sein.

Jürgen Frey 11.10.2024 - 06:00 Uhr

Marcel Schiller spielt seit elf Jahren für Frisch Auf Göppingen. Der Linksaußen ist 33 Jahre alt und wählt seine Worte in der Regel mit Bedacht. Nach dem 24:31 seiner Mannschaft beim deutschen Meister SC Magdeburg erklärte er: „Für uns geht die Saison jetzt erst richtig los.“ Er wollte damit natürlich nicht sagen, dass die bisherigen sechs Pflichtspiele abgeschenkt wurden, sondern dass die 1:9 Punkte in der Handball-Bundesliga und das DHB-Pokal-Aus an den größtenteils übermächtigen Gegnern lag. In Kiel, Flensburg, Berlin und Magdeburg werden die allermeisten Teams leer ausgehen.