Am Ende gab gab es warmen Applaus für die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen: Sie hatten nach einem eigentlich aussichtslosen 13:23-Rückstand (42.) noch einmal alles gegeben, Ergebniskosmetik betrieben und einen einigermaßen erträglichen 25:29(11:16)-Endstand gegen Hinrunden-Meister MT Melsungen (30:4 Punkte) hinbekommen – ohne, dass es noch einmal spannend wurde. „Wir haben Moral und Charakter gezeigt“, strich Linksaußen Marcel Schiller das Positive heraus, räumte aber auch ein: „Wir haben uns in der Hinrunde natürlich mehr als nur zehn Punkte vorgestellt.“

Unsere Empfehlung für Sie Ex-Handball-Nationalspieler der SV Möhringen Trauer um Bernd Mühleisen Er stand wie kein anderer für die großen Handballzeiten der Sportvereinigung Möhringen. An Heiligabend ist Bernd Mühleisen im Alter von 86 Jahren verstorben.

Bis Mitte der zweiten Halbzeit zeigten die Nordhessen eindrucksvoll, warum sie ganz oben stehen. Sie machten vor den 5200 Zuschauern in der EWS-Arena ein nahezu perfektes Spiel. Allerdings stand Frisch Auf in der Abwehr auch nicht kompakt genug, leistete sich vorne viel zu viele Fehlwürfe und technische Unzulänglichkeiten. Damit luden die Grün-Weißen das abgezockte Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo zu einfachen Toren ein. Sein Göppinger Kollege Ben Matschke war nach der Partie hin- und hergerissen: „Wir haben uns in beiden Halbzeiten schwer getan und es nicht geschafft, das Spiel eng zu halten. Aber wir haben diesmal Mechanismen gefunden, den Lauf des Gegners zu brechen.“

Lesen Sie auch

Beste Werfer für Frisch Auf waren Spielmacher Ludvig Hallbäck (8) und Schiller (4/3). Für die MT trafen David Mandic und Timo Kastening (je 5) am besten. Weiter geht es nach der WM-Pause am 8. Februar. Dann steht in Kassel gleich das Rückspiel Melsungen gegen Göppingen auf dem Programm. „Wir müssen auswärts ein anderes Gesicht zeigen und punkten“, fordert Matschke mit Blick auf die 0:16 Zähler in fremden Hallen. Ob das ausgerechnet bei der MT sein wird, muss zumindest bezweifelt werden.

Torschützen

FAG Hallbäck 8, Schiller 4/3, Jurmala 3, Sunnefeldt 3, Persson 2, Flodman 1, Gislason 1, Klöve 1, Schmidt 1, ten Velde 1/1.

MT Kastening 5, Mandic 5, Barrufet 3/3, Enderleit 3, Arnarsson 2, Balenciaga 2, Cavalcanti 2, Kristopans 2, Mensing 2, Sipos 2, Eickhoff 1.

Ergebnisse und Termine

Bisherige Spiele

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf 37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 24:24, Frisch Auf – SG BBM Bietigheim 30:25, ThSV Eisenach – Frisch Auf 35:25, Frisch Auf – 1. VfL Potsdam 30:25, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 27:25, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 30:36, HC Erlangen – Frisch Auf 28:24, TVB Stuttgart – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe 29:22, Frisch Auf – HSG Wetzlar 27:24, Füchse Berlin – Frisch Auf 35:23, Frisch Auf – MT Melsungen 25:29.

Kommende Spiele

MT Melsungen – Frisch Auf (8. Februar 2025, 19 Uhr), Frisch Auf – ThSV Eisenach (17. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (23. März (16.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (17. April/Gründonnerstag, 19 Uhr). (jüf)