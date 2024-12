Nach einem desolaten Auftritt in der zweiten Halbzeit geht Frisch Auf Göppingen bei den Füchsen Berlin mit 23:35 unter. Unterdessen steht die Verkündung der Verpflichtung von Torwart Kristian Säveras für die neues Saison bevor.

Jürgen Frey 22.12.2024 - 18:59 Uhr

Seinen letzten Auswärtspunkt in der Handball-Bundesliga hatte Frisch Auf Göppingen am 10. Dezember 2023 mit dem 29:29 bei den Füchsen Berlin ergattert. Im DHB-Pokal verlor man im vergangenen Oktober knapp in der Bundeshauptstadt mit 36:37, doch am Sonntag waren die Grün-Weißen im Fuchsbau vollkommen chancenlos: Vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle ging das Team von Trainer Ben Matschke nach einer desolaten Vorstellung in der zweiten Hälfte mit 23:35 (12:16) unter. Beste Werfer für Frisch Auf waren die schwedischen Rückraumspieler Oskar Sunnefeld (7) und Ludvig Hallbäck. Für die Füchse trafen der gebürtige Reutlinger Linksaußen Tim Freihöfer (9/5) sowie die dänischen Rückraumasse Lasse Andersson und Mathias Gidsel (beide 7) am besten.