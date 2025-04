Fehlende Cleverness und eine Rote Karte in der Crunchtime lassen Frisch Auf Göppingen nach einem guten Auftritt und einer 28:26-Führung am Ende mit leeren Händen da stehen. Das 30:31 gehört zu den Niederlagen der ganz bitteren Sorte.

Bei der 28:26-Führung fünf Minuten vor Schluss sah es nach dem zweiten Auswärtssieg des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen in Serie aus, doch am Ende setzte es durch ein Kempa-Tor von Moritz Sauter in allerletzter Sekunde eine 30:31(15:15)-Niederlage beim HSV Hamburg.

Göppingens Rückraumspieler Josip Sarac gab sich nach dem Krimi vor 3304 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg sehr selbstkritisch: „Es war mein Fehler, wegen meinem Foul musste mein Team die entscheidende Phase in Unterzahl spielen.“

Sarac hatte 68 Sekunden vor Schluss beim Stand von 29:29 die Rote Karte gesehen. Sauter brachte den HSV mit 30:29 in Führung, David Schmidt glich zum 30:30 aus. Hamburgs Coach Torsten Jansen zückte die Grüne Karte, nahm 15 Sekunden vor dem Ende die Auszeit. Sein Team hielt sich an den Plan und Sauter schloss mit seinem neunten Tor unmittelbar vor der Schlusssirene zum 31:30 ab. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene danach am Video an – und gaben den Treffer.

Frisch Auf machte über weite Strecken ein gutes Spiel, im Angriff lief der Ball flüssig, in der Abwehr stand der Innenblock mit Kapitän Ymir Gislason und Victor Klöve gut. Doch in der Crunchtime ließen die Grün-Weißen Kaltschnäuzigkeit und Cleverness vermissen. Beste Werfer im Team von Trainer Ben Matschke waren Sarac, Elias Newel, Andreas Flodman (alle 5) und Rutger ten Velde (4). Im Tor hatte Frisch Auf wieder einmal Nachteile. Julian Buchele kam auf fünf Paraden, seine Gegenüber auf zwölf. Weiter geht’s für Göppingen am kommenden Sonntag (16.30 Uhr/EWS-Arena) gegen den HC Erlangen

Ergebnisse und Termine 2025

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – SC DHfK Leipzig 29:27, TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf 30:36, Frisch Auf – THW Kiel 29:36, HSV Hamburg – Frisch Auf 31:30, Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)