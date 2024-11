Mit spektakulären Paraden hält Julian Buchele Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig im Spiel, am Ende reicht es beim 25:27 aber auch im 17. Auswärtsspiel in Serie zu keinem Sieg. Jetzt kommen die Rhein-Neckar Löwen.

Jürgen Frey 17.11.2024 - 18:40 Uhr

Da hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen dank eines überragenden Julian Buchele endlich einmal ein klares Plus auf der Torwartposition – und dennoch reicht es nicht zu einem Punktgewinn: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke verlor beim SC DHfK Leipzig mit 25:27 (14:15) und wartet damit auch im 17. Auswärtsspiel hintereinander auf einen Sieg. „Wir haben einen guten Fight abgeliefert, aber am Ende haben wir zu viele Chancen liegen lassen“, sagte Buchele am Dyn-Mikrofon. Mit seinen 16 Paraden hielt der 20-Jährige doppelt so viele Bälle wie seine Gegenüber Domenico Ebner und Kristian Säveras.