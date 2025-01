Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen und sein Torwart Julian Buchele haben sich auf ein Zweifachspielrecht geeinigt. Der 20-Jährige wird in der Rückrunde auch beim Zweitligisten TV Großwallstadt zwischen den Pfosten stehen.

Das ist Ziel ist mehr Spielpraxis und damit bessere Entwicklungsmöglichkeiten: Junioren-Nationaltorhüter Julian Buchele von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen wird Dank eines Zweifachspielrechts, zunächst in der kommenden Rückrunde, schwerpunktmäßig für den Zweitligisten TV Großwallstadt zum Einsatz kommen. Das Erstzugriffsrecht liegt aber bei Frisch Auf.

„Julian Buchele selbst war an einer Lösung interessiert, die ihm Entwicklungsmöglichkeiten in einem adäquaten Spielniveau ermöglichen. Zudem suchte er neue Impulse, bewusst auch außerhalb des heimischen Umfelds. Mit dem TV Großwallstadt und der zweiten Liga haben wir genau die passende Lösung gefunden. Julian bleibt weiterhin auch für uns einsetzbar, wird sich aber fürs Erste auf den TVG konzentrieren“, sagte Frisch-Auf-Coach Ben Matschke. Er hat mit Tibor Ivanisevic (34) und dem nach seinem Kreuzbandriss wieder genesene niederländischen Nationalkeeper Bart Ravensbergen (31) zwei erfahrene Torhüter zur Verfügung. Die Verträge beider Schlussleute laufen am Saisonende aus, Buchele dagegen hat einen bis 2026 gültigen Kontrakt bei den Grün-Weißen.

Lesen Sie auch

Julian Buchele selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich darüber, die restliche Saison hier in Großwallstadt spielen zu dürfen. Ich hoffe, ich kann der Mannschaft durch meine Leistung schnell helfen. Die Entscheidung ist mir sehr leicht gefallen, da mir in der Folge des Kontakts nur Positives über Team und Umfeld berichtet wurde und ich so auf einem super hohen Niveau Spielpraxis sammeln kann.“

Im TVG-Team von Trainer Andre Lohrbach (früher Spieler der SG BBM Bietigheim) konkurriert Buchele mit dem Gespann Stefan Hanemann und Jan Steffen Minerva.

So geht’s weiter

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf (8. Februar 2025, 19 Uhr), Frisch Auf – ThSV Eisenach (17. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (23. März (16.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (17. April/Gründonnerstag, 19 Uhr). (jüf)