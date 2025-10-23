Ein starker Kristian Saeveras hinter einer guten Abwehr und individuelle Klasse von Ludvig Hallbäck sind hauptverantwortlich für das 28:26 von Frisch Auf Göppingen bei der HSG Wetzlar.
Das 28:26 (15:14) von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen bei der HSG Wetzlar zeigte die entscheidenden Unterschiede zur vergangenen Saison. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke entscheidet in dessen zweitem Jahr auf der Kommandobrücke enge Spiele für sich, sie zeigt Auswärtsstärke (aktuell 7:5 Punkte im Vergleich zu 5:29 Punkte am Ende der vergangenen Runde), und sie kann auf Torhüterparaden bauen. Der norwegische Neuzugang Kristian Saeveras zeigte 14 Paraden, sein Wetzlarer Gegenüber Anadin Suljakovic nur acht. „Vor allem Kristians zwei, drei gehaltenen Bälle in der Schlussphase waren entscheidend für unseren Erfolg“, sagte Matschke.