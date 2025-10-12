Frisch Auf Göppingen ist ab Mitte der ersten Halbzeit völlig chancenlos gegen den VfL Gummersbach. Trainer Ben Matschke hakt das 24:36 schnell ab und blickt aufs nächste Heimspiel.
12.10.2025 - 20:10 Uhr
Nach dem Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf und dem Punktgewinn bei den Rhein-Neckar Löwen hat Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Gegen einen bärenstarken VfL Gummersbach war die Mannschaft von Trainer Ben Matschke ab Mitte der ersten Halbzeit vollkommen chancenlos und verlor mit 24:36 (11:18).