Zu wenig Aggressivität, zu wenig Emotionalität. Frisch Auf Göppingen ist gegen den starken TBV Lemgo Lippe chancenlos und verliert vor 4400 Zuschauern mit 26:33.
10.12.2025 - 21:14 Uhr
Es bleibt dabei: Gegen die besser platzierten Mannschaften in der Handball-Bundesliga kann Frisch Auf Göppingen einfach keine Punkte holen. Auch gegen den Überraschungs-Zweiten TBV Lemgo Lippe setzte es ein 26:33 (16:19). Damit wartet das Team von Trainer Ben Matschke nun seit vier Spielen auf einen Sieg. „In dieser Höhe wollten wir gegen Lemgo nicht verlieren, darüber müssen wir reden“, sagte Spielmacher Elias Newel.