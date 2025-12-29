Frischer Wohnraum in Steinheim: Schmuddeliges Anwesen im Stadtkern soll Schmuckstück werden

Das schlauchförmige Areal zwischen dem Gasthaus Lamm und der Pfarrstraße in Steinheim befindet sich in allerfeinster innerstädtischer Lage. Der Haken ist nur, dass die Gebäude in dem Quartier ihre Blütezeit längst hinter sich haben. Vor allem das markante Eckhaus am Übergang von der Lammgasse in die Pfarrstraße hat von seinem Erscheinungsbild her den zweifelhaften Charme eines Schmuddelkindes. Doch wenn die aktuellen Pläne tatsächlich umgesetzt werden, dürfte das Gebiet bald schon wieder ein Aushängeschild sein. Die Stadt selbst möchte im vorderen Teil das verwaiste Gästehaus zu einem Wohnheim umgestalten. Den Bereich in der zweiten Reihe wollen mit Tim und Robin Maier sowie Laurin Schulze drei Steinheimer herausputzen.