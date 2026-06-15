Frisurenkultur Warum jetzt alle verstrubbelte Haare wollen
Was haben Prada-Models und Fußballer Nick Woltemade gemeinsam? Ihre an Betthaar erinnernde Frisur ist todschick. Das sagt einiges.
Was haben Prada-Models und Fußballer Nick Woltemade gemeinsam? Ihre an Betthaar erinnernde Frisur ist todschick. Das sagt einiges.
Am Hinterkopf nachlässig auftoupiert, wie wenn man sich im Schlaf am Kissen gerieben hat? Mit der Haarfrisur könnten Sie direkt auf die Laufstege und für Modehäuser wie Prada oder Coach modeln. Betthaar, Just-rolled-out-of-bed-Look, oder Messy Hair genannt – die Haarbürste legt man diesen Sommer weg. Die Frisur muss so aussehen, als wäre man nur dem Meer entstiegen und in der Sonne getrocknet.