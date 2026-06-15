Frisurenkultur: Warum jetzt alle verstrubbelte Haare wollen

Am Hinterkopf nachlässig auftoupiert, wie wenn man sich im Schlaf am Kissen gerieben hat? Mit der Haarfrisur könnten Sie direkt auf die Laufstege und für Modehäuser wie Prada oder Coach modeln. Betthaar, Just-rolled-out-of-bed-Look, oder Messy Hair genannt – die Haarbürste legt man diesen Sommer weg. Die Frisur muss so aussehen, als wäre man nur dem Meer entstiegen und in der Sonne getrocknet.

Prinzip dieses Trends ist ähnlich wie schon in 90er-Grunge-Zeiten eine subtile Coolness wie sie die zurzeit wieder schwer angesagte Carolyn Bessette Kennedy perfektioniert hatte. Durch das Erscheinen einer Serie über ihr Leben erlebt der Stil der Amerikanerin posthum ein Revival – und auch sie war berüchtigt dafür, schreibt die „New York Times“, ihre Haare nie zu kämmen. Denn das „triefe“ schließlich „vor Selbstbewusstsein“.

Längere große Locken braucht der Mann

Ein Berliner Promi-Friseur hat in der „FAZ“ und im „Spiegel“ kürzlich den „Short Shag“ des Fußballspielers Nick Woltemade zum Frisurensieger dieser Weltmeisterschaft ernannt. Also nichts mehr mit Ausrasieren und Millimetern. Längere große Locken braucht der Mann. Sie sollen lässig um den Kopf spielen, als hätte er gar nichts dafür getan. Allerdings sieht man der Haarpracht von Nick Woltemade im Vergleich zum einst pluderigen Vokuhila von Rudi Völler an, dass sie schon einen Conditioner gesehen hat.

Mit Haaren lässt sich so viel sagen. In der Schönheitswelt ging es zuletzt jahrelang um Perfektion, beim Make-up und den Frisuren, man sprach vom Clean Look. Damit sei jetzt Schluss, entschied schon Anfang des Jahres die „Vogue“, man brauche nun eine Frisur, die Lebendigkeit ausstrahle, sich über den Tag verändern könne und authentisch wirke.

Französinnen machen seit jeher vor, wie es geht

Das ist kein Wunder. Der wilde, sich medusenhaft-schlängelnde Haarschopf setzt einen Kontrapunkt zum perfekt geformten und überwachten Körper. Ständig jeden Atemzug von der Fitnessuhr dokumentieren lassen, Proteinshakes trinken und präzise Muskeln formen, das ist gesundheitlich womöglich sinnvoll – es ist aber auch echt uncool. Da braucht es so etwas wie eine Zigarette in der Hand, um die Gesamterscheinung zu brechen. Wie jeder weiß, hat das langfristig gesundheitlich eher ungünstige Folgen, insofern kann nur die Strubbelfrisur bedenkenlos als Accessoire empfohlen werden.

Bei den Schauen in Mailand für Herbst 2026 sollte die Frisur nachlässig zusammen gebunden wirken. Foto: IMAGO/Bestimage

Französinnen machen seit jeher vor, welchen Effekt lässig getragene Haare haben. In Frankreich gehört es zum Chic, den Look sexy und edel, aber niemals bemüht aussehen zu lassen. Wenn der Kaschmirpullover oder die Halskette ein Vermögen kosten, wären ordentlich hochgesteckte Haare dazu einfach nur spießig und provinziell. Man möchte nicht aussehen, als säße man für die CSU im bayerischen Landtag.

Haar, das aussieht, als sei es sogar leicht fettig

Hochgestecktes Haar darf bestenfalls so wirken, als stiege man noch kurz in die Dusche. Nachlässig zusammengewurstelte Strähnen und mit Meersalzspray behandelte Spitzen vermitteln: Gestern war ich noch in Cannes, und um gut auszusehen, muss ich nicht viel tun. Abgucken kann man sich das zum Beispiel bei der Chefredakteurin der französischen Vogue, Claire Thomson-Jonville, deren blondes Haar bisweilen fast so aussieht, als sei es sogar leicht fettig.

Was Männer angeht, kann zumindest hierzulande konstatiert werden, dass lange Haare immer auch Protest sind: In Zeiten, in denen wieder über den Wehrdienst debattiert wird, erfahren Anti-Frisuren Zuspruch.