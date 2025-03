Wohin mit dem altem Blech? Fritz Lüttke repariert in seiner Werkstatt im Hegau Blasinstrumente. Seine Kunden kommen von weither.

Uli Fricker 20.03.2025 - 20:00 Uhr

Es ist gar nicht so leicht, ein Mundstück für eine Tuba zu finden, das ja so gut passen sollte wie der Maßanzug zum Körper. Plan A: Man lässt sich über das Internet eine Handvoll der Messingteile zuschicken, probiert, verwirft, schickt zurück. Plan B ist bodenständiger und mit einer Reise aufs Land verbunden. Zu Fritz Lüttke. Der 71-jährige Fachmann beobachtet genau, rügt technische Fehler und merkt an, wenn der Bläser seine Backen wie ein Frosch aufbläst. Am Ende ist der Kunde gut bedient und um einige musikalische Tipps reicher.