Der Fronleichnamstag fällt 2025 auf Donnerstag, den 19. Juni. Doch wie bei so manchen kirchlichen Feiertagen gilt auch hier: Nicht alle Bundesländer haben an diesem Tag frei. Während sich Beschäftigte in mehreren Bundesländern auf einen arbeitsfreien Tag freuen dürfen, ist der 19. Juni 2025 in anderen Bundesländern ein ganz normaler Arbeitstag.

Hat man an Fronleichnam frei?

Die Antwort hängt vom Wohn- und Arbeitsort ab. Fronleichnam ist kein bundesweiter Feiertag. Stattdessen ist er nur in folgenden Bundesländern gesetzlicher Feiertag:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Wer in einem dieser Länder arbeitet, hat am Donnerstag, 19. Juni 2025, in der Regel frei – sofern keine tariflichen oder betrieblichen Sonderregelungen greifen. Schulen und Behörden bleiben dort geschlossen, auch viele Geschäfte haben nicht geöffnet.

In anderen Bundesländern ist Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag – dort wird normal gearbeitet.

Ein Sonderfall: In einigen Regionen anderer Bundesländer – etwa in katholisch geprägten Gemeinden in Sachsen und Thüringen – kann Fronleichnam durch Landesverordnung ebenfalls als Feiertag gelten. Das ist aber eher die Ausnahme und regional sehr begrenzt.

Was ist Fronleichnam?

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche und gehört zu den sogenannten „beweglichen Feiertagen“. Es wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert – also 60 Tage nach Ostersonntag. Der Name stammt vom mittelhochdeutschen „vrône lîcham“, was so viel wie „des Herrn Leib“ bedeutet.

Im Zentrum des Feiertags steht die Verehrung der Eucharistie – also des Leibes Christi in Gestalt des geweihten Brotes. In vielen Gemeinden finden feierliche Prozessionen statt, bei denen die Hostie in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird.

Ursprung und Ausgestaltung des Feiertags sind stark katholisch geprägt – deshalb ist Fronleichnam vor allem in Regionen mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag. In evangelisch geprägten Bundesländern spielt er hingegen keine Rolle im Feiertagskalender.

Fazit: Hat man an Fronleichnam frei?

Wer an Fronleichnam 2025 frei hat, hängt davon ab, wo man lebt oder arbeitet. In Baden-Württemberg und fünf weiteren Bundesländern ist der 19. Juni ein gesetzlicher Feiertag – und damit für viele ein willkommener Anlass für ein langes Wochenende.